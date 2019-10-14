الرياض/الخليج 365-
ترأس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد بالرياض، أكد بن سلمان، أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، حسب وكالة الأنباء السعودية.
فيما قال الرئيس الروسي، إن كبار الشركات السعودية الروسية المشاركة تقوم بدور رئيسي في اقتصاد البلدين.
وأشاد بالتعاون الذي وصفه بـ"الناجح" بين الصندوق الروسي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة.
وعقب الاجتماع، عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت "أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات" حسب ذات المصدر.
وأكدا أهمية التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية، وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.
كما جرى "استعراض عدد من المستجدات والتطورات، خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه".
ووصل الرئيس الروسي إلى السعودية، الإثنين، في زيارة رسمية لمدة يوم هي الثانية، حيث كانت الأولى في فبراير/ شباط 2007.
وعقب وصوله، وقع مع الجانب السعودي 20 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات، على رأسها الطاقة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وبن سلمان يرأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.