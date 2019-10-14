إسرائيل تصيب فلسطينيًا وتعتقل اثنين آخرين في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، شابا فلسطينيا برصاصة مطاطية في رأسه، على الحاجز العسكري في مخيم شعفاط، شرقي القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود لمراسل الخليج 365، بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على الحاجز، ما دفع القوات لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الأمر الذي أدى لإصابة شاب برصاصة "مطاطية" برأسه، نقل إثرها إلى مركز طبي قريب.

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين في بلدة العيسوية شماليّ القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.

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وقال الشهود لمراسل الخليج 365، إن القوات الإسرائيلية داهمت بلدة العيسوية واعتقلت كلا من نصر الله محمود (17 عاما)، ومحمد منير درباس (23 عاما)، أثناء تواجدهما عند محيط مسجد الأربعين بالبلدة.

وفي السياق، أفرجت الشرطة الإسرائيلية، عن محافظ القدس، عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة، شادي مطور، بعد اعتقالهما لساعات.

وتقوم إسرائيل بشكل يومي باعتقالات تطال الفلسطينيين في كافة مناطق مدينة القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.