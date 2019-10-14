وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيرته الفرنسية الوضع بسوريا

أنقرة/ يلدز أقطاش/ الخليج 365

تبادل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مع نظيرته الفرنسية، فلورانس بارلي، وجهات النظر حول قضايا دفاعية وأمنية على رأسها سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الإثنين، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، على حسابها في موقع "تويتر".

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.