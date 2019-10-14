رئيس البرلمان التركي: تحققنا من دعم دول غربية للإرهابيين خلال "نبع السلام"

بلغراد/ الخليج 365

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الإثنين، إنه بلاده تحققت بشكل جلي من الدعم الصريح الذي قدمته بعض الدول الغربية ومن بينها فرنسا، للإرهابيين خلال عملية "نبع السلام"، شرقي الفرات بسوريا.

جاء ذلك في بيان تحت عنوان "المعايير المزدوجة للدول الغربية حول مكافحة الإرهاب وحل الأزمة السورية"، تلاه شنطوب، في اجتماع الجمعية العامة الـ 141، للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد بالعاصمة الصربية بلغراد.

وأفاد شنطوب، بأن بلاده تحققت "بشكل جلي من الدعم الصريح الذي قدمته بعض الدول الغربية من بينها فرنسا، لـ ي ب ك - ي ب د/ بي كا كا الإرهابي، خلال عملية نبع السلام، الهادفة لوقف الهجمات الإرهابية ضد تركيا وشعبها".

وأكد على ضرورة مناقشة المجتمع الدولي لهذا الموقف "غير المشروع" و"المنفعي"، من طرف فرنسا والدول الغربية الأخرى.

وأردف "هذا البيان يهدف إلى تسجيل موقف تاريخي، وفضح المعايير المزدوجة والنفاق لدى من يريدون تحقيق نفوذ سياسي عبر استخدام ورقة الإرهاب".

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من جهة أخرى، تلى ممثل فرنسا في الاجتماع، بيانا تحت عنوان "حماية المدنيين والأمن الدولي: طلب إيقاف العملية التركية في سوريا".

وحضر في التصويت على البيان التركي، 646 عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، صوت عليه 156 بنعم، فيما رفضه 490.

وشارك في التصويت على البيان الفرنسي، 750 عضوا، صوت عليه بنعم 677 منهم، ليتقرر مناقشته في جلسة الجمعية العامة المزمع عقدها الثلاثاء.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.