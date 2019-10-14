الملك سلمان وبوتين يبحثان التنسيق لتأمين الاستقرار بالمنطقة

الرياض/الخليج 365

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التنسيق لتأمين الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات رسمية مع بوتين بالرياض تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

كما تناول اللقاء "استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام".

وأكدا على "أهمية التنسيق السعودي الروسي لتأمين الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وقال الملك سلمان إن زيارة الرئيس الروسي وما يتخللها من مباحثات فرصة لتمتين أواصر الصداقة وتعميقها، والوصول إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية.

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وأشار إلى أن بلاده تقدر لروسيا دورها الفاعل في المنطقة والعالم، و"نتطلع للعمل سويا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي".

بدوره، أكد الرئيس الروسي حرص بلاده على ترسيخ التعاون الروسي السعودي المتعدد المجالات والأبعاد.

وأبدى بوتين ترحيبه بنجاحات عمل اللجنة المشتركة الحكومية وتأسيس المجلس الاقتصادي بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والوزراء من الجانبين والمشاركة في اجتماعه الأول لبحث مجالات التعاون الثنائي والمستقبلي.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل الرئيس الروسي إلى السعودية، في زيارة رسمية لمدة يوم هي الثانية حيث كانت الأولى في فبراير/ شباط 2007.

وعقب وصوله، وقع مع الجانب السعودي 20 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات، على رأسها الطاقة.

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