"نبع السلام".. استشهاد 7 من "الوطني السوري" خلال اليومين الماضيين

تل أبيض - رأس العين/ الخليج 365

استشهد 7 أفراد من الجيش الوطني السوري، خلال اليومين الماضيين من عملية "نبع السلام" المستمرة شمالي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الاشتباكات مستمرة مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في نقاط مختلفة بمدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا.

وأشار إلى استشهاد 7 من أفراد الجيش الوطني السوري، وإصابة 51 آخرين، خلال اليومين الماضيين من العملية.

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واستشهد 23 من أفراد الوطني السوري، وأُصيب 108 آخرون، منذ انطلاق العملية العسكرية، كما تم تحرير مركزي مدينتين، وبلدة، وعشرات القرى في المنطقة.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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