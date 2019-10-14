الرئاسة التركية: نعارض المساواة بين أكراد سوريا و"بي كا كا" الإرهابية

أنقرة/ محمد ألاجه/ الخليج 365

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون:

- الإرهابيون يحتلون مناطق ذات غالبية عربية سنية بشمال شرق سوريا ويفرضون الأيدولوجية الماركسية اللينينية على السكان المحليين

- الحكومات الغربية تكذب على مواطنيها في الملف السوري

- المنظمة الإرهابية أسست "دويلة ذات حزب واحد" تمنع حرية الصحافة والمعارضة وتمارس التعذيب على نطاق واسع

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الاثنين، إن تركيا تعارض بشكل قاطع المساواة الخاطئة بين أكراد سوريا ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأضاف في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر"، أنه من الخطأ مساواة أكراد سوريا مع المنظمة الإرهابية، مؤكدا أن الحكومات الغربية تكذب على مواطنيها في الملف السوري.

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وأشار إلى أن الإرهابيين الذين يحتلون مناطق ذات غالبية عربية سنية بشمال شرق سوريا، يفرضون الأيدولوجية الماركسية اللينينية على السكان المحليين، ويهجرون أو يقتلون من يتحدى قواعدهم.

وأوضح أن المنظمة الإرهابية أسست "دويلة ذات حزب واحد" تمنع حرية الصحافة والمعارضة وتمارس التعذيب على نطاق واسع، وما يزال مئات الألاف من أكراد سوريا يعيشون في تركيا خوفا من تعرضهم للقتل (على يد المنظمة الارهابية) حال عودتهم.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



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