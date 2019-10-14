"حماس": نتفهم حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الإثنين، إنها "تتفهم حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها وإزالة التهديدات التي تمس أمنها القومي أمام عبث جهاز الموساد الصهيوني في المنطقة، والذي يسعى لضرب الأمن القومي العربي والإسلامي".

جاء ذلك في بيان للحركة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وأضافت: "تثمن الحركة المواقف التركية من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي كان آخرها موقف الرئيس رجب طيب أردوغان أمام لقاء قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وأكدت الحركة "على وحدة أرض سوريا الشقيقة على كامل ترابها وحدودها الوطنية".



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ودعت إلى "المسارعة إلى حل النزاعات والخلافات في المنطقة وبين الدول للتفرغ للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس التي تتعرض لعدوان متواصل، وخاصة المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه".



وأعربت الحركة عن رفضها لـ"الوجود الصهيوني والأمريكي في المنطقة، باعتباره "عامل تفجير وتوتير"، مشددة "على ضرورة استكمال الانسحاب الأمريكي من المنطقة".



والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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