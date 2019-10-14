نائب إيراني ينتقد تأييد أعضاء بالبرلمان "ي ب ك" الإرهابي

إسطنبول/ الخليج 365

انتقد النائب الإيراني محمد حسن نجاد، تصريحات بعض زملائه في البرلمان، أيدوا فيها "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، جراء عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، الإثنين، أن النائب عن ولاية أذربيجان الشرقية محمد حسن نجاد، رد على انتقادات في البرلمان، طالت العملية العسكرية التركية، الهادفة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال نجاد متسائلا: "هل هذا برلمان إيران أم برلمان أكراد سوريا؟ حتى أمس كنا نقول أن إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا مدعومين أمريكيا، وأنهم يتسببون في استشهاد جنودنا (..) ماذا حصل الآن كي نحزن على هؤلاء الإرهابيين".

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كما انتقد نجاد، بعض النواب، حين قالوا إن "العملية تستهدف الأمة الكردية"، موضحا "لدينا أمة واحدة هي الأمة الإيرانية، هذه التسمية تخدم الانفصاليين الأكراد (..) أي نوع من العمل هذا!؟".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.