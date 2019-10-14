لافروف: الرياض لم تطلب وساطتنا بشأن الهجوم على منشآتها النفطية

موسكو/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن السعودية لم تثر مسألة وساطة موسكو بشأن الهجوم على منشآتها النفطية، الشهر الماضي.

ورداً على سؤال صحفي حول ما إذا كان الجانب السعودي قد أثار مثل هذه المسألة خلال المفاوضات، قال لافروف "لا، لم يطلب أحد وساطة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، "لقد كررنا موقفنا المتمثل في إدانة هذا الهجوم على البنية التحتية النفطية السعودية".

وشددنا على "ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي ونزيه".

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وأشار الوزير الروسي إلى أن "السعوديين وافقوا على ضرورة مثل هذا الموقف من التحقيق في الحادث".

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي"، فيما اتهمت واشنطن والرياض، إيران بالمسؤولية عنه، لكن طهران نفت ذلك.

وعقب ذلك، نشرت واشنطن ألف جندي في السعودية ردا على الهجمات.

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