وزير الدفاع التركي يعلن إجراء مباحثات بنّاءة مع نظيره الروسي

أنقرة/ مراسلون/ الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الإثنين، إنه أجرى مباحثات هاتفية بنّاءة مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، حول عملية "نبع السلام" التركية شمال شرقي سوريا.

وفي تصريح صحفي بالعاصمة أنقرة، قال أكار، إن تركيا أجرت محادثات على مستويات مختلفة مع الجانب الروسي، بينها اتصال هاتفي جمعه بنظيره الروسي.

وأضاف "تبادلنا مع شويغو وجهات النظر (حول سوريا)، وناقشنا ما ينبغي القيام به لتنسيق الأنشطة وإحراز التقدم بشكل مناسب. كان نقاشا بنّاءً".

من جهة أخرى، شدد أكار، على عدم وجود أي فرق بين التنظيمات الإرهابية بغض النظر على أصولها الدينية والعرقية.

وشدد على أن تركيا ستواصل الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

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وأشار إلى أن الجيش التركي أرسل فريقا خاصا إلى سجن كان يضم سجناء من داعش بمدينة "تل أبيض"، التي تم تحريرها من إرهابيي تنظيم "ي ب ك".

وأضاف أن الفريق حين وصل إلى السجن اكتشف أن تنظيم "ي ب ك" أطلق سراح سجناء "داعش" الإرهابيين، وجرى توثيق ذلك بالصور، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

وأضاف: "في هذا الإطار نواصل نضالنا ونأمل أن تحصلوا على أخبار مفرحة أكثر خلال الأيام المقبلة".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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