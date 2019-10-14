أمير قطر يهنئ سعيد بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الإثنين، قيس سعيد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير القطري مع الرئيس التونسي المنتخب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأكد آل ثاني، وقوف بلاده الدائم مع تونس منذ بداية ثورة في 2011، ودعمها لتطلعات الشعب التونسي.

كما أشاد بنجاح تجربة تونس الديمقراطية.

من جانبه، عبر الرئيس التونسي المنتخب عن شكره للأمير القطري وتقديره لبلاده وشعبها.

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وشدد سعيد، على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين، بحسب المصدر ذاته.

ومساء الإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة التونسية، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن المرشح سعيّد، حصل على 72.71 بالمئة من الأصوات، بمجموع مليونين و777 ألف 931 صوتا، مقابل 27.29 بالمئة لمنافسه نبيل القروي، بمجموع مليون و42 ألفا و894 صوتا.

وتمثل انتخابات الرئاسة خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس تشهده تونس، ويمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.

وأطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011)، ما أطلق شرارة احتجاجات في دول عربية أخرى.

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