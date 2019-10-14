بعد غارة لحفتر.. البعثة الأممية تدعو لوقف "جرائم الحرب" بليبيا

ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي بموقف المتفرج على جرائم الحرب التي تُرتكب، والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم تقريبًا".

وأضافت البعثة، في بيان، أنها تشعر بالصدمة إزاء الاعتداء على منطقة الفرناج المأهولة بالمدنيين في العاصمة طرابلس (غرب)، وهو ما راح ضحيته أطفال أبرياء.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات قائد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المسيطرة على الشرق الليبي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وأوضحت البعثة، أن قصف منطقة الفرناج أودى، وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات شقيقات، دُفنَّ تحت أنقاض مسكن دمرته غارة جوية.

واستطردت: كما أصيبت فتاة أخرى، من الأسرة نفسها، وأمها في الغارة الجوية، التي تفيد تقارير بأن طائرة مقاتلة تابعة لقوات حفتر نفذتها.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قوات حفتر بشأن تلك الغارة.

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وتابعت: "يأتي هذا الهجوم السافر بشكل خاص بعد أيام قليلة من الهجوم على نادي الفروسية في طرابلس الذي طال أيضًا عددًا من الأطفال".

واكتفت البعثة بالدعوة إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات العشوائية، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والهيئات الدولية ذات الصلة، على بذل كل الجهود الممكنة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة في ليبيا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق الإثنين، دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، البعثة الأممية إلى العمل على حماية المدنيين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المجلس، في بيان، أن "غياب الموقف الحازم والرادع من قبل المجتمع الدولي تجاه مجرم الحرب (يقصد حفتر) ومليشياته، هو ما يشجعهم على التمادي في غيهم والاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين".

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وتسعى حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية للبحث عن حل سياسي ينهي النزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.