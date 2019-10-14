"إعلاميون" في جولة التصفيات الأولية لـ"شاعر المليون"

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– العيد: “شاعر المليون” طقس سنوي ينتظره عشاق الشعر الشعبي ومحبوه

– المريخي: “إعلاميون” شكلت أهمية وإضافة كبرى لـ “شاعر المليون”

– السعيد: زيارة الجمعية دليل على حرصهم على دعم الموروث الأدبي والبرنامج

زار وفد جمعية “إعلاميون”، جولة التصفيات الأولية لبرنامج “شاعر المليون” في المملكة لاختيار الشعراء المتأهلين في مرحلة الـ 100 المؤهلة لمرحلة 48 الذين سيتنافسون على مسرح شاطئ الراحة في أبو ظبي للفوز ببيرق “شاعر المليون” في موسمه التاسع.

وأتت الزيارة، استجابة لدعوة كريمة من إدارة برنامج “شاعر المليون” لـ “إعلاميون”، للإطلاع على جولة التصفيات الأولية للبرنامج في فندق الفورسيزن بالرياض، حيث تقدم الوفد سعادة نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي لها الإستاذ عبد العزيز العيد، سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ نايف الكرشمي، سعادة الأمين العام للجمعية الأستاذ ناصر الغربي، وعدد من أعضاء الجمعية، حيث كانت الزيارة محل تقدير وإعتزاز مسؤولي البرنامج وأعضاء لجنة التحكيم، وساد اللقاء حوارات ونقاشات وتطلعات لتعاون مثمر مستقبلاً وعلى المدى الطويل بين البرنامج وجمعية “إعلاميون”.

وأبدى مسؤولو برنامج “شاعر المليون” إدارة وأعضاء لجنة التحكيم، عميق شكرهم وتقديرهم بما تقوم به الجمعية من أدوار إعلامية ومجتمعية مهمة وملموسة على أرض الواقع والدور المهم في الإعلام، وأن زيارتها محفز للبرنامج ودليل حرصها على دعم الموروث الأدبي كجزء من مسؤولياتها وأدوارها الإعلامية والمجتمعية.

من جانبه، أبدى نائب رئيس جمعية “إعلاميون” والمتحدث الرسمي لها الأستاذ عبد العزيز العيد، سعادته وزملائه وزميلاته في الجمعية بزيارة البرنامج والتعرف عن قرب على سير عمليات المقابلات مع الشعراء في الرياض والقادمين من مختلف مناطق السعودية المترامية في المرحلة التمهيدية لجولات البرنامج في المنطقة الخليجية والعربية ، والتي ترتب لتأهيل مجموعة من المتسابقين لخوض تصفيات مرحلة الـ 100 لبلوغ مرحلة الـ 48 في أبو ظبي مع بدء بث البرنامج.

وأكد العيد أن برنامج “شاعر المليون”، بات طقساً سنوياً ينتظره عشاق الشعر الشعبي ومحبوه الكثر في الجزيرة العربية والخليج والعالم العربي.

على صعيد متصل، أكد عضو لجنة المسابقات في برنامج “شاعر المليون” الشاعر تركي المريخي، أن زيارة جمعية “إعلاميون” للبرنامج محل تقدير طاقم البرنامج، وأضاف: سعداء بتلبية الجمعية دعوة الزيارة، فـ “إعلاميون” تضم اسماء لامعة ومخضرمة في الإعلام شكلت أهمية وإضافة كبرى لـ “شاعر المليون”، لما تمثله من منظومة إعلامية احترافية، ونتطلع مستقبلا لتعاون مثمر بين برنامج شاعر المليون وجمعية “إعلاميون” ولهم منا جميعاً الشكر والتقدير.

من جهته، ثمن عضو لجنة التحكيم في برنامج “شاعر المليون” الشاعر حمد السعيد، تلبية جمعية “إعلاميون” لدعوة إدارة البرنامج، قائلاً: نتشرف في كل جولات البرنامج العربية والخليجية بزيارة جمعيات أدبية ووسائل اعلامية وشخصيات بارزة في الوسط الأدبي والاجتماعي، وفي جولتنا في مدينة الرياض تشرفنا وسعدنا بزيارة جمعية “إعلاميون”، وما تم تداوله من نقاشات مع أعضاء الجمعية عن سير البرنامج والجولات، كما استمعنا لشرحٍ عن الجمعية ودورها المهم في مجال الإعلام، ومثل هذه الزيارات نعتبرها محفزاً للحراك الإعلامي وللبرنامج ودليل على حرصهم على دعم الموروث الأدبي والقائمين عليه.

وشدد السعيد على أن برنامج شاعر المليون، يعتبر المنصة الأكبر لدعم الموروث الشعري، ومحط انظار كل المهتمين في الشعر والأدب، حيث يمتد البرنامج لأكثر من ثلاث أشهر كل عام يتنافس فيه الشعراء على بيرق شاعر المليون وجائزة قدرها 5 ملايين درهم إماراتي يمرون خلالها على مراحل ومنافسات متعددة قد يحصل احدهم على تزكية لجنة شاعر المليون لاجتياز المرحلة أو يتأهل عن طريق تصويت الجمهور.

من جانبه، عبر عضو لجنة المسابقات في “شاعر المليون” الشاعر بدر صفوق، عن شكرهم وتقديرهم لجمعية “إعلاميون” والقائمين عليها على قبول دعوة البرنامج، قائلا: لا شك أن زيارة “إعلاميون” متمثله بالوفد الذي زارنا أثناء تسجيل الدورة التاسعة للبرنامج بفندق الفورسيزن في برج المملكة بالرياض لها أهميتها الكبيرة للبرنامج وتشكل دعماً كبيراًومميزاً عاد على البرنامج بشكل إيجابي من خلال النقاشات التي تمت مع نخبة من الإعلاميين المخضرمين في الإعلام السعودي، وإن شاء الله تستمر زيارات الجمعية للمواسم القادمة للبرنامج.

من جهته، قال عضو لجنة التحكيم في برنامج “شاعر المليون” الدكتور غسان الحسن: باسم برنامج “شاعر المليون” أقدم جزيل الشكر لجمعية “إعلاميون” والقائمين عليها تلبيتهم هذه الدعوة وتغطية أحداث الموسم التاسع في فندق الفورسيزن بالرياض من خلال وفدها الإعلامي، حيث تضم الجمعية إعلاميين مخضرمين وخبرات إعلامية كبيرة يعتبر دعماً كبيراً لشاعر المليون، وان شاء الله يستمر هذا التعاون على مدى المستقبل القريب والبعيد.

وبين الدكتور الحسن، أن الفرصة متاحة للمشاركين في المواسم السابقة للتصفيات الأولية بالمشاركة في المواسم القادمة، إضافة للمتسابقين الجدد للموسم التاسع، وهناك شعراء جيدون من المشاركين الجدد وشعراء شاركوا على مدى المواسم الخمس الأخيرة لم يطوروا من مستوياتهم وفيه مشاركة عادلة لمرحلة الـ 100 يحق لهم المشاركة من جديد، أما بالنسبة لمرحلة الـ 48 فلا يحق لهم المشاركة إلا بعد مرور ثلاث مواسم.