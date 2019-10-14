تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة تكريت العراقية

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وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الأجهزة الأمنية ضبطت سيارة مفخخة، قرب تقاطع الساعة، في شارع أربعين وسط مدينة تكريت، مركز صلاح الدين، شمالي البلاد.
وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية، فجرت السيارة المفخخة، تحت السيطرة، دون خسائر بشري.
وتمكنت القوات العراقية، في وقت سابق من اليوم، من إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي، لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين، في قضاء مقدس، شمال العاصمة بغداد.
© RIA Novosti .
وأوضحت الوزارة، أن القوات قتلت انتحاريين إثنين، وعثرت على حزامين ناسفين، واستولت على 4 عبوات ناسفة.
ولفتت وزارة الدفاع إلى أن الواجب نفذ من قبل لواء مغاوير القيادة، والفوج الثالث بالاشتراك مع خلية "الصقور" الاستخبارية.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الثلاثاء، 1 أكتوبر الجاري، إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف زوار الأربعينية في كربلاء باستخدام 750 كيلوغراما من مادة (تي إن تي) الشديدة الانفجار .
وقال الجهاز في بيان: "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية عملية تفتيش في إحدى المناطق الزراعية جنوب بغداد "، لافتا إلى أنه "تم خلال العملية العثور على مواد متفجرة، عبارة عن 20 كيسا من مادة (تي إن تي) بزنة 750 كيلوغراما معدة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة".
وأضاف "حيث كانت خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي[تنظيم محظور في روسيا] تخطط لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين".
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