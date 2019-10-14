شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الإدارية التونسية : تلقينا 101 طعن فى نتائج الإنتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية التونسية أن المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقر المحكمة تلقى 101 طعن بخصوص النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الجاري.

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وأضافت وحدة الإتصال والإعلام - في بيان اليوم الإثنين - أن الدوائر الاستئنافية انطلقت منذ اليوم في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطعون المذكورة، وسيتم البت فيها طبقا للأحكام والمدد المحددة بالقانون الانتخابي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد أعلنت فوز حزب "حركة النهضة" بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد، بواقع 52 مقعدا، تلاه حزب "قلب تونس" بـ38 مقعدا، ثم حزب "التيار الديمقراطي" بـ 22 مقعدا، ثم ائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا، ثم الحزب الدستوري الحر بـ 17 مقعدا.