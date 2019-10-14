شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس يصدر 10 مراسيم باستحداث وزارات وإجراء تعديل وزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، اليوم الإثنين، 10 مراسيم سلطانية، تضمنت استحداث وزارات وإجراء تعديل في التشكيل الوزاري.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا) أن المراسيم السلطانية شملت مرسوما بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات وتعيين المهندسة عزة بنت سليمان بن سعيد الإسماعيلية وزيرة لها..ومرسوما بتعديل اسم وزارة النقل والاتصالات إلى"وزارة النقل" وتعيين الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا لها..ومرسوما بإنشاء وزارة شئون الفنون وتعيين الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة لهذه الوزارة..ومرسوما بإنشاء جهاز الضرائب تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء وتعيين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني رئيسا لجهاز الضرائب.

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كما تضمنت المراسيم .. مرسوما باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعديل المرسوم السلطاني رقم 114 / 2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وتعيين إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم..ومرسوما بتعيين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ مستشارا في ديوان البلاط السلطاني..ومرسوما بتعيين المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيسا لبلدية مسقط بمرتبة وزير.

وأصدر السلطان قابوس مرسوما بتعيين خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظا للبريمي بذات درجته ومخصصاته المالية، وتعيين الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني رئيسا لبلدية ظفار بالدرجة الخاصة.