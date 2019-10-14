شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إغاثة تعلق عملياتها فى شمال شرق سوريا بسبب العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة ميرسي كور للإغاثة، إنها علقت عملياتها وأجلت موظفيها الأجانب في شمال شرق سوريا، بسبب العدوان التركى على الأراضى السورية والذى شرد أكثر من 130 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وكالة الإغاثة الدولية، التي توزع مساعدات في شمال شرق سوريا منذ 2014، أنها تمد المدنيين بمياه الشرب وغيرها من الاحتياجات الأساسية منذ بدأت تركيا عملية عسكرية في المنطقة الأسبوع الماضي.

Advertisements

وقالت ميد فيرجسون، نائبة مدير شؤون سوريا لدى المنظمة، في بيان "لا يمكننا فعليا العمل في ظل القصف العنيف وإغلاق الطرق والأطراف المسلحة المختلفة والمتغيرة على نحو مستمر في المنطقة التي نعمل بها".