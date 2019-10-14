شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى الاجتماع المشترك لوزراء السياحة العرب بتونس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك لوزراء السياحة والثقافة للدول العربية الذي سيعقد بتونس في الفترة من 15 - 17 أكتوبر الجاري.

وقال بيان لوزارة السياحة الجزائرية اليوم الاثنين إن مشاركة الوزير بن مسعود تأتي في إطار تعزيز حضور الجزائر في مختلف لجان ومجالس جامعة الدول العربية وتجسيدا لعضويتها في فريق عمل مبادرة السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية.

وأوضح أن الاجتماع يناقش العديد من القضايا التي تهم قطاع السياحة والثقافة في العالم العربي بداية بتقييم قرارات الاجتماع الأول الذي انعقد السنة الماضية والذي انبثقت عنه العديد من القرارات والمقترحات المهمة.

Advertisements

وأشار إلى أنه سيتم ايضًا بحث سبل تنمية مساهمات قطاعي السياحة والثقافة في دعم الاقتصاد على مستوى الدول العربية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال مجال التراث الثقافي المشترك والعمل على تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجالات التعليم والتكوين وتطوير الموارد البشرية.

وبحسب البيان فإن الاجتماع سيبحث التسويق للموروث السياحي والثقافي على الصعيد العربي ومتابعة مختلف التنظيمات والتشريعات بالإضافة إلى وضع استراتيجيات عمل جديدة لتعزيز العمل المشترك في قطاع السياحة الثقافية العربية ودمجها مع برامج السياحة المستدامة.

كما سيعقد الوزير الجزائري بعض اللقاءات الثنائية مع نظرائه من مختلف الدول العربية الأعضاء في المبادرة وفي لجنة السياحة لجامعة الدول العربية، حيث سيقوم بعرض تجربة الجزائر في مجال دعم قطاع السياحة الثقافية وبحث سبل تعاون جديدة مع مختلف الأشقاء في الدول العربية.