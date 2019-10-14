شكرا لقرائتكم خبر عن خفض مدة إصدار رخصة البناء في بلدية أم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح فريق المسرعات الحكومية بأم القيوين في تحقيق تحدي «خفض المدة الزمنية لإصدار تراخيص هندسية لبناء الملاحق» الصادرة عن دائرة بلدية أم القيوين، وذلك من 10 أيام عمل إلى 3 أيام بحد أقصى.

ويمكن للمتعامل إصدار رخصة بناء ملحق خلال 3 أيام عمل بحد أقصى، بعد التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لإصدار الرخصة يلي ذلك قيام المراقب بالنزول الميداني إلى الموقع للاطلاع على التفاصيل المتعلقة ببناء الملحق، وخلال 3 أيام عمل كحد أقصى يتم إصدار الرخصة وإرسال النسخة الأصلية إلى مركز إسعاد المتعاملين، ليتم تسليمها للمتعامل.

وأثنى عبيد سلطان طويرش، القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين على جهود فريق عمل المسرعات بحكومة دولة الإمارات، لدعمها فريق عمل المسرعات بأم القيوين، وعملهم المتواصل لاستدامة المشروع وتوسيع النطاق الذي يهدف إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين لهذه الخدمة.

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