مزيد من دول أوروبا مع حظر تصدير السلاح إلى تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت إسبانيا والنمسا وبلجيكا إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا والنرويج وفنلندا، الاثنين، لتأييد فرض حظر سلاح على تركيا بسبب هجومها على سوريا.

وعلقت باريس وبرلين مبيعات السلاح لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي مطلع الأسبوع، وقالت فنلندا وهولندا في وقت سابق إنهما أوقفتا كذلك تصدير السلاح، فيما وصفه دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأنه قد يكون الخطوة الأولى في سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى حمل أنقرة على وقف القتال.

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس للصحفيين في اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «لا نرغب في تأييد هذه الحرب ولا نريد إتاحة الأسلحة»، وأضاف: «من المهم البقاء في حوار مع تركيا من أجل التأثير عليها.. أما في حالة فشل ذلك فيجب أن يكون في جعبتنا المزيد من الإجراءات».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.

وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنه على الرغم من اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة، إلا أنها لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري على استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان «سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة»، وحث على «موقف صارم من صادرات السلاح لتركيا»، وقال إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجدداً، ويدعون إلى فرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة، وأن يطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم داعش.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل، إنه يفضل إنهاء مبيعات السلاح لتركيا. وقال للصحفيين: «ليس لدينا قوى سحرية، سنمارس كل الضغوط الممكنة لوقف ذلك، الذي لا نرى أنه السبيل لحل المشاكل».

واجتمع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع لو دريان في لوكسمبورج الاثنين لبحث موقف إيطاليا.