القاهرة– سبوتنيك. وقالت الحكومة، في بيان صحافي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج توجه إلى منطقة الفرناج، التي تعرضت لقصف جوي صباح اليوم الاثنين، استهدف منازل بالمنطقة"، لافتة إلى أن "القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء".
وأطلع السراج، بحسب البيان، على حجم الأضرار التي لحقت بعدد من البنايات القريبة ومن بينها منازل ومسجد ومقر وزارة الصحة".
وقال السراج إن "القصف هو استهداف متعمد للمدنيين والأحياء السكنية، ويعد جريمة حرب وحشية، لن تمر من دون عقاب". وفقاً للبيان.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق: قتلى وجرحى مدنيين في طرابلس بقصف لطيران الجيش الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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