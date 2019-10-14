ووصل البرهان إلى مدينة جوبا صباح اليوم، في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.
وتأتى الزيارة تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان للمشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة السودانية اليوم الاثنين .
واكتمل وصول وفود التفاوض منذ أمس، حيث وصل وفد السودان المفاوض بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ووفود جميع الحركات المسلحة أمس الأحد.
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يلتقي قادة الجبهة الثورية السودانية ويؤكد على أهمية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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