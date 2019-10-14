الجيش السوري يتجه نحو مقر القاعدة الأمريكية الفرنسية جنوب منبج

وقال مراسل سبوتنيك إلى ريف حلب انه وفور انتشار الجيش في أحياء منبج، توجهت وحدة خاصة من الفرقة التاسعة إلى منطقة (مجمع المطاحن) جنوب المدينة، والتي كانت تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي والفرنسي كقاعدة عسكرية متعددة الأغراض في شمال سوريا.

وسبق أن دخل عناصر (الفرقة التاسعة مدرعات) في الجيش السوري إلى منبج مساء اليوم، وانتشروا داخل أحيائها وعند مداخلها.

وأخلت القوات الأمريكية قاعدة (مطاحن منبج) بشكل كامل أمس الأحد.

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وتعد (مطاحن منبج) أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، وتضم بين جنباتها مطاعم ومشاف خاصة ومبان لوجستية، كما يدل توسيع أبنيتها في يونيو/حزيران من العام الماضي على الاستخدام طويل الأمد، إلا أن ساكنيها لم يبقوا فيها سوى لبضعة أشهر بعد ذلك.

وفي نيسان الماضي، دخلت قوات فرنسية إلى منبج قبل أن تقوم بجولة استعراضية في أحياء وأسواق المدينة، في حين تم تخصيصها ببعض الأبنية ضمن قاعدة المطاحن.

وأنشأت القوات الأمريكية على امتداد الشمال السوري ثلاث قواعد عسكرية أحدها قرب منطقة المطاحن عند مدخل المدينة، والثانية جنوب قرية عون الدادات قرب الخط الفاصل بين قسد وفصائل تنظيم "درع الفرات" الموالية للجيش التركي، والثالثة قرب جامعة الاتحاد عند برج السيرياتيل غرب المدينة.