السيسي يعلق على فوز قيس سعيد برئاسة تونس

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وكتب السيسي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي متمنيا للرئيس المنتخب قيس سعيد، "التوفيق لما فيه صالح تونس".
وكتب السيسي "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب/ قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك".
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأكدت هيئة الانتخابات التونسية أن المرشح قيس سعيد، فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس الأحد بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين.
وأعلنت الهيئة رسميا فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين مقابل 27.29% لمنافسه نبيل القروي.
وأقر نبيل القروي منافس سعيد بهزيمته في الانتخابات في وقت سابق اليوم.
وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة.
وحصل سعيد على عدد أصوات يفوق بكثير ما حصل عليه كل البرلمان المنتخب الأسبوع الماضي.
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