وحدات الجيش السوري تنتشر في مدينة منبج وعلى مداخلها

دخلت وحدات من الفرقة التاسعة في الجيش العربي السوري من منطقة دوار الكتاب، وبدأت دوريات الجيش بالانتشار داخل أحياء منبج بالتزامن مع دوريات للشرطة العسكرية الروسية.

وأكد مراسلنا إلى ريف حلب، أن وحدات من الفرقة التاسعة (مدرعات) في الجيش السوري دخلت من منطقة "دوار الكتاب" لتبدأ علية الانتشار في المدينة الاستراتيجية (شمالي سورية) وعلى مداخلها.

وقال المراسل إن الجيش بدأ بتسيير دوريات داخل أحياء منبج إلى جانب دوريات الشرطة العسكرية الروسية.

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وكانت قوات الجيش السوري قد انسحبت عام 2012 من المدينة التي خضعت لسيطرة الأكراد منذ 19 يوليو/ تموز 2012، وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية بإعلان كانتون عين العرب التابع لما يسمى "الإدارة الذاتية"، كجزء مما يسمونه كردستان السورية.

وفي أوائل 2014، تعرضت المدينة والقرى المحيطة لهجوم من مقاتلي "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، وفي 16 سبتمبر 2014 استأنف "داعش" حصاره المدينة بهجوم واسع النطاق من غرب وجنوب المدينة وما لبث أن اقتحم المدينة وسيطر على معظم مناطقها.

وخاض فيها المسلحون الأكراد مطلع عام 2015 معارك شرسة ضد هجوم إرهابيي تنظيم "داعش" الدموي على مرأى من قوات الجيش التركي، ولم يتمكن "داعش" من إتمام السيطرة عليها بسبب غارات التحالف الغربي الذي دمر أجزاء كبيرة من المدينة.