"عطاء نجد" هدية الملك سلمان لبوتين









اسماء السيد - الرياض: تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدايا على هامش زيارة بوتين للسعودية.

وقدّم الملك سلمان لوحة بعنوان “عطاء نجد” كهدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما تسلم الملك من بوتين هدية نادرة، عبارة عن طائر الصقر الأحمر وهو من أندر الصقور في روسيا.

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وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، يحمل الطائر اسم "ألفا"، وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا"، وهو أحد أقاليم روسيا الاتحادية. وحمل الطائر سابقاً اسم "نجم الشمال"، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم.

وكان العاهل السعودي والرئيس الروسي شهدا اليوم فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط" وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما جرى توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، شملت إعلان نوايا مشتركة بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ومؤسسة الفضاء الحكومية في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات “الرحلات الفضائية المأهولة” و”نظام الملاحة بالأقمار الصناعية - فلوناس”.