ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات









اسماء السيد - الرياض: عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزور الرياض حالياً.

وجرى خلال الجلسة، استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية، وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

كما جرى خلال الجلسة، استعراض عدد من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه.

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وقال الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع، إن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تعاون الرياض وموسكو في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار، مُقدّراً دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن، وضرورة الوصول إلى حل سياسي.

ونوّه بوتين بأنه جرى إنجاز آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية. وأكد أن البلدين يتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم، وتعزيز السلام والاستقرار.

