السودان.. 49 ألف حالة إصابة بالملاريا شمال دارفور

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بالسودان، الإثنين، أن عدد الإصابات بالملاريا في ولاية شمال دارفور (غرب) بلغت 49 ألف حالة، بينها حالة وفاة واحدة بالحمى، خلال الـ5 أسابيع الأخيرة.

وقال مدير الصحة بولاية شمال دارفور، سليمان أدم إدريس، سجلنا 49 ألف حالة إصابة بمرض الملاريا من بينها 12 ألف حالة إصابة خلال الأسبوع الأخير، و12 حالة إصابة بحمى توفي منها حالة واحدة.

وأضاف، حسب وكالة الأنباء السودانية، "تم عزل البيقية في عنبر بمستشفى الفاشر التعليمي وخصص لهم طاقمًا طبياً كاملًا لرعايتهم وتقديم الخدمات العلاجية".

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وأشار إدريس أن الإعلان الرسمي عن وجود الحمى النزفية أو غيرها من الحميات الخطيرة هو اختصاص حصري لوزير الصحة الاتحادي.

وأوضح أن وزارته أرسلت أكثر من ٦٠ عينة تم أخذها من المرضى لتأكيد نوعية الحميات الأخرى بالولاية.

وفي 15 سبتمبر/ آيلول الماضي، حذرت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) من تفشى مرض الملاريا في مدينتي نيالا والفاشر بإقليم دارفور، غربي البلاد.وينتشر مرض الملاريا عندما تلدغ بعوضة شخصًا مصابًا بالعدوى مسبقًا، وتمتص الدم والطفيليات ومن ثم تلدغ شخصًا آخرًا.



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