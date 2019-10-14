رسميا.. قيس سعيّد رئيسا لتونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الإثنين، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بالعاصمة تونس، لإعلان النتائج.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن المرشح قيس سعيّد حصل على 72.71 بالمائة من الأصوات، بمجموع مليونين و777 ألف 931 صوتا، مقابل 27.29 بالمائة لمنافسه نبيل القروي، بمجموع 1مليون و42 ألفا و894 صوتا.

وأوضح بفون أن 3 ملايين 820 ألفا و725 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 7 ملايين و74 ألفا و566 مسجلا في الانتخابات الرئاسية.

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ولفت إلى أن 53.6 بالمئة من المشاركين بالتصويت من الرجال، فيما قدّرت نسبة النساء بـ46.4 بالمئة.

وفي وقت سابق الاثنين، هنأ القروي، المرشح الخاسر في الدور الثاني للاقتراع، منافسه قيس سعيد، بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وتمثل انتخابات الرئاسة خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس تشهده تونس، ويمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.

وأطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011)، ما أطلق شرارة احتجاجات في دول عربية أخرى.



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