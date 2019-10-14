السراج يصف قتل طيران حفتر لثلاثة أطفال بـ"جريمة حرب وحشية"

وليد عبد الله/ الخليج 365

وصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قصف طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنزل بالعاصمة طرابلس، أودى بحياة ثلاثة أطفال، بـ"جريمة حرب وحشية لن تمر دون عقاب".

وفي وقت سابق الإثنين، قتلت 3 شقيقات، وأصيبت الأم والأخ، إثر قصف طيران تابع لقوات خليفة حفتر منزلا بمنطقة الفرناج، في العاصمة طرابلس، وفق الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي.

وأضاف السراج، خلال تفقده لموقع القصف، أن ما حدث "استهداف متعمد للمدنيين والأحياء السكنية"، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

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واطلع السراج، على حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المباني القريبة، ومن بينها منازل ومسجد ومقر وزارة الصحة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.