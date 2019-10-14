قناة أمريكية تنشر فيديو قديم بمحاولة بائسة لتشويه "نبع السلام"

أنقرة/ أنس قانلي/ الخليج 365

لجأت قناة "ABC" الأمريكية إلى نشر شريط مصور قديم يصور انفجارات ضخمة على أنها خلال عملية "نبع السلام" في محاولة تشويه متعمد للعملية التركية.

ومع تواصل العملية التي أطلقها الجيشان التركي والوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، تتواصل المحاولات البائسة بغية تشويه العملية عبر استخدام صور ومقاطع فيديو ملتقطة بأماكن وتواريخ غير حقيقية.

وفي هذا الإطار، قامت قناة "ABC" بنشر مقطع فيديو يصور انفجارات ضخمة على أنها خلال عملية نبع السلام بشكل يشوه الحقيقة كاملة.

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وقال مقدم الخبر، الذي عنونته القناة بعبارة "مجزرة في سوريا": "نرى في هذا المقطع قصف الجيش التركي لمدنيين أكراد في بلدة حدودية سورية، وهناك أنباء حول ممارسة المقاتلين المدعومين من تركيا ظلمًا فظيعًا ضد حلفاء الأمريكان، الأكراد الذين يقاتلون داعش".

والمقطع المستخدم في الخبر بالأساس يعود للعام 2017، والتقط خلال عملية استخدام أسلحة في إطار تعريفي، إذ قامت القناة بإزالة الأشخاص الذين يلتقطون صور الانفجارات قبل استخدام المقطع في خبرها.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام"في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.