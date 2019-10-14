النائب العام السوداني يتعهد بحسم ملف قتلى الاحتجاجات "قريبا"

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

تعهد النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، الإثنين، بأن الفترة القادمة ستشهد حسم العديد من الملفات العالقة ومن بينها ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع رؤساء النيابات والإدارات وأعضاء النيابة العامة، حسب بيان صادر من النيابة العامة السودانية، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال الحبر إن "النيابه العامة ستراعي خلال الفترة القادمة تطلعات الشعب نحو سياده حكم القانون وتقديم المتورطين في كل القضايا إلى العدالة".

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وتابع: "سنحسم بالفترة القادمة العديد من الملفات العالقة بالنيابة العامة والتي من بينها ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجات، وتقويض النظام الدستوري منذ العام 1989( في إشارة لانقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير)".

والأحد، أدى تاج السر على الحبر اليمين الدستورية نائبا عاما في السودان.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت "لجنة أطباء السودان" ( غير حكومية)، أن عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ 246، كما وصل عدد المصابين إلى 1353، فيما تقدر الحكومة أعداد القتلى لذات الفترة، بـ 184 شخصا.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.