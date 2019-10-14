رئيسا الأركان التركي والروسي يبحثان الأوضاع في سوريا

أنقرة/ فرات طاش دمير/ الخليج 365

بحث رئيس الأركان التركي يشار غولر، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، الإثنين، المستجدات الأخيرة في سوريا، هاتفيًا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية حول محادثة غولر وغيراسيوف.

Advertisements

وذكر البيان، أن المسؤولين العسكريين بحثا المستجدات الراهنة والوضع الأمني في سوريا.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام"في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.