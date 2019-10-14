عباس يهنئ سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، الرئيس قيس سعيد، بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية.

وقال في برقية التهنئة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا):" يسعدنا أن نتقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا بتهانينا القلبية الحارة بنجاح العملية الانتخابية، وبالثقة الغالية التي أولاكم إياها شعب تونس الشقيق بانتخابكم رئيسا للجمهورية".

وأضاف:" نغتنم هذه المناسبة الطيبة لنعرب عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية بين شعبينا وبلدينا، وعن وقوفنا التام إلى جانب شعب تونس الذي احتضن شعبنا وقضيته العادلة في مختلف مراحل نضاله، واثقين بأن هذه العلاقات ستزداد عمقا ومتانة في ظل ولايتكم".

وفاز سعيد، الأحد، بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.9 بالمئة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمئة لمنافسه نبيل القروي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.