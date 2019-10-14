عشيرة سورية عربية تدعم "نبع السلام" التركية

ملاطيا/ أوكان جوشكون/ الخليج 365

أعلن أفراد عشيرة "الأبرز" السورية، المقيمين في ولاية ملاطيا التركية (شرق)، دعمهم لعملية "نبع السلام" العسكرية، ضد الإرهابيين شمالي سوريا.

وقال شيخ العشيرة، محمد أحمد المشعل، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إنهم لم يلقوا الدعم اللازم من الدول العربية.

وأضاف المشعل، أن "المنازل هدمت فوق رؤوس الأمهات، والأباء، والأطفال، ولم نسمع أصوات العرب. الحمد لله أن تركيا وشعبها ساعدونا، ولولا ذلك لما وقف أحد آخر بجانبنا".

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وأكد دعمهم للشعب والجيش التركيين، مضيفا: "أين أنتم أيها العرب؟ بي كا كا الإرهابي ظلمنا كثيرا، لم نسمع أصواتكم (..) الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضدنا أين كنتم؟، عشيرة الأبرز تدعم تركيا".

وأعرب عن اعتقاده بأن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا ستنتهي بالنجاح، مقدما الشكر لتركيا، التي أنقذتهم من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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