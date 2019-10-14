مصر.. إنقاذ طاقم طائرة مدنية تضم أجانب كانت مفقودة بـ"المتوسط"

القاهرة / الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، الإثنين، إنقاذ عناصر القوات البحرية طاقم طائرة هليكوبتر مدنية تضم أجانب سقطت بالبحر المتوسط.

وأوضح الرفاعي، في بيان للجيش أنه "ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة بإختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد (شمال شرق)"، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف أن الطائرة "كانت تحمل أفرادا من جنسيات مختلفة طاقم الطائرة المصرى (لم يذكر عدده) و3 أفراد آخرين إنجليزي و إيطالي و نيجيري".

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وأكد أنه " صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ".

وتابع: "تمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر".

وأكد أن "الوحدات البحرية قامت بانتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية واصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية (شمال شرق) وقدمت الرعاية الطبية اللازمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.