مصر.. حبس الناشطة إسراء عبد الفتاح وابنة القرضاوي

اسطنبول / الخليج 365

قال محام مصري بارز، الإثنين، إن النيابة قررت حبس الناشطة إسراء عبد الفتاح، وتجديد الحبس لابنة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وأوضح المحامي اليساري البارز، خالد علي وهو مرشح رئاسي سابق، عبر تدوينة مطولة بصفحته الرسمية بفيسبوك، أن النيابة جددت حبس علا يوسف القرضاوي (15 يوما) على ذمة اتهامات تنفيها بتمويل الإرهاب.

ونقل علي الذي حضر مع ابنة القرضاوي التحقيقات قولها، إنها "لم ترتكب أى فعل مخالف للقانون وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها بنت الشيخ يوسف القرضاوى".

وقالت علا القرضاوي: "إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدمونى للمحاكمة احكموا عليا بالإعدام فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم"، وفق ما نقله خالد علي.

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وهي ثانية قضية تواجه لابنة القرضاوي، منذ توقيفها في يونيو/ حزيران 2017، وتم إخلاء سبيلها في قضيتها الأولى في يوليو/ تموز الماضي، التي كانت تتهم فيها بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون.

وفي ذات التدوينة، أشار علي إلى أن النيابة قررت حبس الناشطة إسراء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات تنفيها بينها نشر أخبار كاذبة.

وأوضح أن قضيتها تضم صحفيين وسياسيين منهم اليساري كمال خليل والحقوقية ماهينور المصرى والأكاديمين حسن نافعة و حازم حسنى، وخالد داوود، وكلهم قيد الحبس الاحتياطي.

وتواجه مصر انتقادات مستمرة في ملفها الحقوقي من منظمات دولية ومحلية، غير أن تعتبرها "أكاذيب" وتتمسك بأنها تسمح بالحريات والحقوق وفق القانون دون مساس بهما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.