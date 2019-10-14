السيسي يلتقي آبي أحمد في موسكو لبحث أزمة سد النهضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيلتقي آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، في موسكو، خلال الفترة المقبلة لبحث قضية سد النهضة، مضيفاً أنه لولا ما حدث في عام 2011، لما تمكنت إثيوبيا من بناء سد النهضة بتصرف أحادي، ولتم الاتفاق معها على اشتراطات بناء السد، مشيراً في كلمة له أمس، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة إلى أنه عندما انكشفت مصر قامت إثيوبيا ببناء هذا السد.

وقال السيسي إن أكبر تهديد لمصر، ليس سد النهضة؛ بل التهديد الحقيقي يكمن في تفكك وحدة المصريين، مطالباً الشعب المصري بالحفاظ على بلده في مواجهة المخاطر والتحديات، فالمهم هو ثبات المصريين وتكاتفهم.

وأكد الرئيس السيسي أن المتآمرين على مصر يستخدمون حروب الجيل الرابع، فهم يريدون أن يحققوا الانتصار على الدولة من خلال تحريض بعض أبناء مصر، دون أن يطلق هؤلاء المتآمرون رصاصة واحدة.

من جانب آخر عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعا لمتابعة موقف فيضان النيل وتأثيره في إجمالي الموارد المائية في مصر. وقالت وزارة الموارد المائية أن الفيضان هذا العام، بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس، ثم ازداد حتى الشهر الجاري، حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة، وأن المياه الواردة خلال أكتوبر الجاري فاقت كل المعدلات السابقة.