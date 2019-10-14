المسماري: لم نستهدف المدنيين في القصف الجوي و"الإخوان المسلمين" يفبركون الأخبار

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موسكو - سبوتنيك. وقال المسماري في بيان "فبركة الأخبار الكاذبة والمضللة أصبح اختصاص أصيل للإخوان المفلسين ومن يسير في ركبهم، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها ميليشياتهم أمام القوات المسلحة العربية الليبية ودقة الضربات البرية والغارات الجوية".

وتابع "من بينها غارات اليوم الاثنين على معسكر المخابرة بالفرناج، الذي تتخذه غرفة عمليات وتلقوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتخرج علينا بياناتهم وآلتهم الإعلامية الفاجرة محاولة تشويه عمليات القوات المسلحة بكذبة أخرى".

وأضاف "باستهداف قواتنا الجوية لنادي الفروسية بجنزور. والحقيقة أن الهدف الذي تم استهدافه خارج سور النادي بـ 200 متر، هو مخزن ذخيرة تم تمويهه بكومة من الأعلاف والحشائش ويبعد عن مقر بعثة الأمم المتحدة بمسافة آمنة".

وأضاف البيان "وعليه، تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن غاراتها الجوية وعملياتها البرية تخضع لحسابات تعبوية دقيقة جدا وتختار في الأهداف بعناية بالغة، وتنفى استهدافها لأي هدف مدني، وأن ما تدعيه العصابات الضالة ما هي إلا أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة".