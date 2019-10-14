بعد زيارة القدس... إسرائيل توجه دعوة للمنتخب السعودي

وكان المنتخب السعودي لكرة القدم قد وصل إلى الضفة الغربية أمس الأحد، لملاقاة المنتخب الفلسطيني لأول مرة على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم.

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية صورة للمنتخب السعودي أمام قبة الصخرة في القدس، وهي الصورة التي اتخذت لوفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم أثناء زيارته للمسجد الأقصى اليوم الاثنين.

وكتب الصفحة في تعليقها علي زيارة القدس: "زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم مدينة أورشليم القدس قبل المباراة التي تجمعه مع نظيره الفلسطيني".

وأضافت الصفحة الرسمية: Advertisements

"يسعدنا أن تمتد مساحة هذه الروح الرياضية لتشمل مباراة بين السعودية وإسرائيل أيضا".‬

وهذه هي المرة الأولى التي يحل فيها المنتخب السعودي ضيفا على الأراضي الفلسطينية، حيث سيتلاقى الفريقان اليوم على ستاد فيصل الحسيني بالقدس، ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

​ونشر حساب المنتخب السعودي ومغردون فلسطينيون لقطات استقبال المنتخب السعودي، وصورا ومقاطع فيديو للمنتخب السعودي أثناء التدريبات في الاراضي الفلسطينية.

واستقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المنتخب السعودي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.

​وقال عباس مرحبا بلاعبي المنتخب الأخضر "نحن نفخر بهذه الزيارة، ونشعر أنها تجسد العلاقة التاريخية بين السعودية وفلسطين".