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هذا الموضوع تسريبات مصورة لصندوق تغليف هاتف جوجل المرتقب Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت أحدث التسريبات المصورة لصندوق تغليف هاتف Pixel 4 القادم، والتي أكدت على أن جوجل تقدم تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 18W في محتوى الصندوق.
تستعد شركة جوجل للإعلان الرسمي عن هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL غداً، إلا أن التسريبات حول إصدارات جوجل لم تتوقف حتى الآن، وفي أحدث التسريبات المصورة رصد صندوق تغليف هاتف Pixel 4.
كشفت التسريبات عن الكثير من مواصفات هواتف Pixel 4 حتى الآن، ومن المقرر أن تقدم جوجل مزيد من التفاصيل غداً عن مستوى تسعير الهاتفين، وموعد إطلاق الإصدارات الجديدة إلى الأسواق، كما تشير التوقعات إلى أن جوجل ستقدم ساعة Pixel Watch الذكية، مع الجيل الجديد من سماعات Pixel Buds.
واليوم كشفت التسريبات عن صندوق تغليف هواتف Pixel 4، والذي يعرض التصميم الجديد للكاميرة الخلفية في الهاتف، والتي تأتي في الجزء العلوي إلى يسار الهاتف، حيث تضم إعدادات الكاميرة المزدوجة مستشعر رئيسي بدقة 12.2 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/1.6، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto.
كما يكشف صندوق التغليف عن صورة أخرى للهاتف مع هاشتاق #teampixel، أيضاً تؤكد المعلومات التي تظهر على الجزء الجانبي من صندوق التغليف على شاحن بقدرة 18W في محتوى الصندوق، والذي يتميز بتقنية الشحن السريع، كما يضم محتوى الصندوق على محول Quick Switch والذي سيدعم المستخدمين في نقل البياتات والتطبيقات من هاتف الأندوريد الحالي إلى أحد إصدارات جوجل الجديدة Pixel 4 وPixel 4 XL.
المصدر
هذا الموضوع تسريبات مصورة لصندوق تغليف هاتف جوجل المرتقب Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.
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