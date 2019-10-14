دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Redmi K30 يأتي بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة شاومي على دعم هاتفها القادم Redmi K30 بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، واليوم تؤكد الشركة على أن الهاتف ينطلق قريباً بتصميم مزدوج للكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة.

تستعد علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي، لإطلاق هاتف Redmi K30 خلال الفترة القادمة، وفي تصريحات جديدة من Lu Weibing، أكد على تصميم الكاميرة الأمامية في الهاتف.

تتبنى شركة شاومي التصميم المزدوج للكاميرة الأمامية الذي قدم من سامسونج في هاتف Galaxy S10 Plus مع فتحة مزدوجة مدمجة في الشاشة في هاتف الشركة القادم Redmi K30، والذي سيكون أول إصدار في علامة Redmi بتصميم ثقب الشاشة.

ومن المقرر أيضاً أن ينطلق هاتف Redmi K30 بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس مع دعم أنماط SA/NSA في الإتصال مع شبكة فرعية 6GHz.

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يذكر أن شركة كوالكوم قد أعلنت عن توسيع دعم شبكات 5G للإصدارات القديمة من سلسلة معالجات 7 وأيضاً 6 في 2020، لذا من المتوقع أني ينطلق هاتف K30 بأحد معالجات سلسلة Snapdragon 7 مع دعمشبكات 5G بأنماط SA/NSA.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Redmi K30 بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، مع بطارية بقدرة أكبر، وتحسينات في إعدادات الكاميرة الخلفية.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Redmi K30 يأتي بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.