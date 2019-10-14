شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مقطع فيديو جديد، أبرز القائمون على موسم الرياض، فى المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل جديدة عن الموسم الاستثنائى الذى تشهده السعودية هذا العام.

وأوضح المقطع أن البهجة لغة مشتركة بين كل العالم، وفى كل الثقافات البهجة واحدة، لذلك حرصت إدارة المنتدى على أن يكون الحضور متناغم يحمل شعار " حضور متناغم يصنع من الترفيه جودة حياة".

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كان تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، أكد أن موسم الرياض والذى بدأ يوم 11 أكتوبر الجارى، سيشمل 3 ألاف فاعلية ترفيهية مختلفة، ويستمر موسم الرياض حتى منتصف ديسمبر.

ويضم "موسم الرياض"، فعاليات مختلفة وغريبة ومتنوعة من مختلف ثقافات العالم العربى، والتى تناسب جميع شرائح المجتمع، لمدة 70 يوما فى 12 منطقة مختلفة.

كما يشمل أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهى ومولات تجارية تحتوى على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.