شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وروسيا توقعان مذكرة تفاهم فى مجال خدمات النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقعت الإمارات وروسيا مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك خلال جولة مباحثات بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا - خلال المباحثات - سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة الحركة الجوية إلى المدن المختلفة في البلدين،
وأسفرت المباحثات عن توقيع مذكرة تفاهم عكست ما تم مناقشته، حيث عبر الطرفان عن رغبتهما بعقد جولة مباحثات جديدة في النصف الأول من عام 2020 في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.
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