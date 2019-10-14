اخبار الخليج

ولى العهد السعودى: تعاون السعودية وروسيا فى الطاقة يحقق الاستقرار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: تعاون وروسيا فى الطاقة يحقق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 قال ولي العهد السعودي الأمير ، إن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

 

وأعرب ولي العهد السعودي - في كلمة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين - عن تقدير بلاده لدعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي، موضحًا أن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.

Advertisements

 

من جهته.. قال الرئيس الروسي: "إنه تم إنجاز آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية"، مضيفًا أن موسكو والرياض يسعيان لحل المشكلات في المنطقة والعالم.

 

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل، في وقت سابق اليوم بقصر اليمامة في الرياض، الرئيس الروسي، واصفًا زيارة بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى: تعاون السعودية وروسيا فى الطاقة يحقق الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا