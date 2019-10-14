الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب العاهل السعودى الملك سلمان بن العزيز، عن تقدير بلاده بدور روسيا الفاعل في المنطقة، مشددا على أن زيارة الرئيس الروسي بوتين فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا.

وقال خادم الحرمين، خلال قمة تاريخية مع الرئيس الروسى بوتين، اليوم الاثنين، نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية.

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