شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السورية: النظام التركى يحتل 5 قرى فى ريف رأس العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل الجيش التركى خلال العملية العسكرية التي يقوم بها شمالى سوريا على 5 قرى فى ريف رأس العين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات النظام التركي ومرتزقتها تحتل قرى شلاح وبرقة وكاجو ومرندية وتل جما بريف مدينة رأس العين".

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وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضى، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 31 من عناصرها في المعارك مع القوات التركية والقوات الحليفة لها، في عدة مناطق شمال سوريا منذ أمس.