كاتب إيرلندي يتلقى مكالمة كاذبة بشأن حصوله على جائزة نوبل

جدة - عمرو شويل ستكهولم- الخليج 365:

أعلنت الأكاديمية السويدية،المسؤولة عن اختيار الفائزين بجائزة نوبل للأدب، أنها تجري تحقيقا بشأن سجلات الهواتف لديها في أعقاب تواتر تقارير حول الاتصال بالكاتب الأيرلندي جون بانفيل، وإبلاغه كذبا أنه حصل على جائزة نوبل.

وصرح بانفيل لصحيفة “أيرش تايمز” مطلع الأسبوع أنه تلقى اتصالا هاتفيا يوم الخميس الماضي من شخص عرف نفسه بأنه ماتس مالم المتحدث باسم الأكاديمية، وأن هذا الشخص أبلغه بحصوله على الجائزة.

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وأضاف بانفيل أن هذا الشخص اتصل به مرة أخرى وترك رسالة صوتية بشأن اختلاف أعضاء الأكاديمية في اللحظة الأخيرة بشأن فوزه، وأن الجائزة سوف يتم سحبها منه.

وأعرب بانفيل عن اعتقاده أن هذه المكالمة قام بها شخص يكن ضغينة ضد الأكاديمية.

وذكر الصحيفة أنه عندما اتصل بانفيل بالرقم المدرج في سجل المكالمات على هاتفه، وجد أنه رقم مكتب الأكاديمية السويدية.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المتحدث مالم إن الأكاديمية تتحقق بشأن سجل مكالماتها الهاتفية، لتتبين ما إذا كانت المكالمة قد أجريت بالفعل من مقرها، أم أن شخصا ما يحاول تصوير هذه المسألة كما لو كانت كذلك.