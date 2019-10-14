6 دقائق قراءة قبل النوم تخفّض التوتر

الإثنين 14 أكتوبر 2019

دعت نتائج دراسة جديدة محبي القراءة إلى التمسك بطقس القراءة قبل النوم بعدما تبيّن أنه يحسن الصحة العامة، ويساعد على النعاس من دون أرق. وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة سوسكس البريطانية أن القراءة في كتاب لمدة 6 دقائق قبل النوم تقلل التوتر بنسبة 68 بالمائة، وتساعد على تصفية الذهن، وتهيئ الجسم للنوم. التمسك بعادة القراءة قبل النوم ولو لدقائق قليلة يخفّض هرمون الكورتيزول، ويعزّز وظائف الدماغوتوجد فوائد عديدة للقراءة قبل النوم، منها تحسين وظائف الدماغ، وزيادة المحصول اللغوي، وتحسين الصحة النفسية. وبحسب الدراسة الجديدة تبين أن طقس القراءة قبل النوم يخفض التوتر والإجهاد، ويساعد على الاستغراق في النوم من دون أرق. وتتراجع عادة القراءة قبل النوم في مواجهة تزايد استخدام الأجهزة الإلكترونية واللوحية، في الوقت الذي تدعو فيه نتائج الدراسة إلى التمسك بهذه العادة الجيدة لأنها تخفّض مستوى هرمون الكورتيزول الذي يُعرف بهرمون التوتر. كما أن القراءة في كتاب تقلل التعرّض للضوء الأزرق للشاشات الإلكترونية، والذي يؤثر سلباً على سهولة النعاس، ويعتبر من العوامل المسببة للأرق.

